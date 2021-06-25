Uyuyan Güzel 10 kişiye ekmek kapısı açtı

BURSA'DA yaşayan 22 yaşındaki Serenay İşanlar, uykuya meyilli, sık sık baygınlık geçiren, halsiz ve algıları kapalı bir çocuktu. Sürekli yorgun olduğu için yaşıtları ile oyun oynayamayan, derslerde uyuyup kalan İşanlar, çocukluğunu annesi mutfakta yemek yaparken hamurla oynayarak geçirdi.

HAYATININ AŞKINI BULDU

ŞİKAYETLERİ nedeniyle annesi Gülay ve babası İsmail İşanlar tarafından çeşitli hastanelere götürülen Serenay'a ilk olarak pulmoner hipertansiyon teşhisi konuldu ancak yapılan tedavilerden netice alınamadı. Bir gün röntgen çekilirken karaciğerinde bir kaçak fark edilen Serenay'ın, doğumun ardından 48 saat içerisinde kapanması gereken 'ductus venosus' damarının açık kaldığı fark edildi. Nadir görülen hastalığa karşı Serenay İşanlar için karaciğer nakli önerildi ancak babası başka bir çarenin yollarını aramaya koyuldu.

Prof. Dr. Ünal Aydın tarafından 3 yıl önce gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucu sağlığına kavuşan Serenay, çocuklukta şikayet ettiği semptomlarından da kurtuldu. Sık sık aksattığı okuluna geri dönüp gastronomi bölümünü bitiren İşanlar, şimdi 10 kişiye istihdam sağlayan bir restoranın sahibi. Genç kadın, sınıf arkadaşı ile de nişanlanarak hayatının aşkını ameliyatın ardından fark ettiğini belirtti.