  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Zehir taciri ‘Çaki’nin zula evine operasyon

Zehir taciri ‘Çaki’nin zula evine operasyon

Zehir taciri ‘Çaki’nin zula evine operasyon

25.6.2021

İSTANBUL'DA uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kağıthane İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir peşinde oldukları "Çaki" lakaplı zehir tacirinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde didik didik arama yapan polis, çantaların içerisinde yaklaşık 55 kilogram bonzai ele geçirdi. Evde yakalanan 3 şüpheli ve baskında çatıya çıkarak kaçan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zehir taciri ‘Çaki’nin zula evine operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.