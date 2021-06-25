İSTANBUL'DA uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kağıthane İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir peşinde oldukları "Çaki" lakaplı zehir tacirinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde didik didik arama yapan polis, çantaların içerisinde yaklaşık 55 kilogram bonzai ele geçirdi. Evde yakalanan 3 şüpheli ve baskında çatıya çıkarak kaçan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Zehir taciri ‘Çaki’nin zula evine operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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