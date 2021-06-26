Arkadaşları için bacağından vazgeçti

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde sürdürülen Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, nöbet tuttuğu sırada bölücü terör örgütü PKK mensuplarının drone ile havadan bombalı saldırı yaptığını fark etti. Drone ile havadan bırakılan el bombasını gören Yayla, arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterip patlayıcıyı iki ayağının arasına sıkıştırdı. Yayla'nın patlayan bomba nedeniyle sağ bacağı diz altından koptu. Hakkari Devlet Hastanesi'nde götürülen Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla hastaneden taburcu edilerek memleketine getirildi.

'YA ŞEHİT OLURUM YA GAZİ'

Yeni Asır'a konuşan gazi Yusuf Yayla, o anları şöyle anlattı: "Kulede nöbetteydim. Drone uçuşu olduğu istihbaratı geldi. Ve bir saldırı girişimi oldu. Bu sırada çatışma çıktı. Bende çatışma üzerine kayanın arkasında mevzi aldım. Bu sırada drondan bir cisim bırakıldı. O cismi havada yakaladım. Elime aldığımda misket el bombası olduğunu fark ettim. Yan tarafımda teröristlerle çatışan 2 arkadaşım vardı. Onlar zarar görmesinler diye arkamı onlara döndüm. Ya şehit olurum ya da gazi diyerek Kelime-i şehadet getirip bombayı bacaklarımın arasına sıkıştırdım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. özlerimi hastanede açtım" dedi.



'CANIM FEDA OLSUN'

Yayla, "Olaydan sonra hastaneye ziyarete gelen silah arkadaşlarım anlattı. Ben bombayı bacaklarıma sıkıştırdıktan sonra patlama olunca orada gömülü bir tane mayın patlamış. Ayağımın bu kadar parçalanmasının nedeni oymuş. Allah'a çok şükür. Beterin beteri var. Devlete sadece bacağımız değil canımız feda olsun. Pişman değilim. O an tekrar gelse aynısını yaparım. Vatan sağ olsun" diye konuştu.



'OĞLUMU AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

OĞLUNUN büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini belirten emekli jandarma uzman çavuş İlyas Yayla ise, "Ben yıllarca asker olarak hizmet ettim. Şehitlik ve gazilik onuru bana nasip olmadı. Oğlumu kendim gibi vatan sevdalısı yetiştirdim. Oğluma bu şeref nasip oldu. Onurluyuz. Bundan sonra ailecek, oğlumu yeniden ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

İhsan KARATAŞ