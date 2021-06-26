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Haberler Yaşam Bafa Gölü kıyısında kazı çalışmaları başlıyor

kıyısında kazı çalışmaları başlıyor

AY Tanrıçası Selene ile Endymion'un aşık olduğu yöre olarak bilinen Bafa kıyısındaki Latmos / Herakleia'da arkeolojik çalışmalar başlıyor. Milas Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Öğretim Üyesi Doç. Dr. 'in bilimsel sorumluluğunda başlatılacak çalışmalara Milas Ticaret ve Sanayi Odası da destek verecek.

Bafa Gölü kıyısında kazı çalışmaları başlıyor

26.6.2021

DESTEK VERİLMELİ
BİR hafta içinde başlatılacak çalışmalarda antik şehir kalıntılarında çevre temizliği, kurtarma kazıları ve çevre düzenlemeleri ile restorasyonlar yapılacak. Başlatılacak arkeolojik çalışmalar için MİTSO'yu ziyaret ederek kullanacakları araç gereç için destek isteyen Doç. Dr. Gider Büyüközer, "Her kurumun desteğine ihtiyacımız var" dedi.

'OLAĞANÜSTÜ BİR BÖLGE'
Çalışmaların bilimsel sorumluluğunu üstelenen Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, "Latmos ve Herakleia gerek doğası, gerekse tarihi zenginliğiyle olağanüstü bir bölge. Böyle bir bölgede arkeolojik çalışmalara başlayacağımız için çok büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz" diye konuştu.

ADEM ÜLKER

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