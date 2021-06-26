Bafa Gölü kıyısında kazı çalışmaları başlıyor

DESTEK VERİLMELİ

BİR hafta içinde başlatılacak çalışmalarda antik şehir kalıntılarında çevre temizliği, kurtarma kazıları ve çevre düzenlemeleri ile restorasyonlar yapılacak. Başlatılacak arkeolojik çalışmalar için MİTSO'yu ziyaret ederek kullanacakları araç gereç için destek isteyen Doç. Dr. Gider Büyüközer, "Her kurumun desteğine ihtiyacımız var" dedi.



'OLAĞANÜSTÜ BİR BÖLGE'

Çalışmaların bilimsel sorumluluğunu üstelenen Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, "Latmos ve Herakleia gerek doğası, gerekse tarihi zenginliğiyle olağanüstü bir bölge. Böyle bir bölgede arkeolojik çalışmalara başlayacağımız için çok büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz" diye konuştu.

ADEM ÜLKER