Cumhuriyet yazarı olan danışmana soruşturma

CHP'Lİ Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde danışman kadrosunda görev yapan ve iddialara göre belediyeye uğramadan maaş aldığı öne sürülen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu hakkında Muğla Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2018 yılı organizasyon şemasında da Tuncay Mollavesioğlu'nun danışman olarak görev aldığı ortaya çıkmıştı.

FERDİ YAVUZ