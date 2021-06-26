Delta varyantına karsı 2 doz ası ve özel korunma

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, korona virüsün 'Delta Varyantı' ve bu virüse karşı yapılması gerekenlerle ilgili konuştu. İkinci doz aşılarını yaptıranların yüzde 95 oranında Delta varyantına karşı da korunduğunu ifade eden Aydın, "Tedbirleri çok hızlı gevşetip Delta varyantı ile yüz yüze kalırsak güz döneminde müzminleşen bir virüsle savaş dönemine girmiş oluruz. Aşılama sayısını daha da artırmamız gerekiyor" diye konuştu.