Ege’de 50 kişilik dev ekiple aynı anda 4 nakil

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 50 kişilik ekip, aynı anda 4 organ nakli yaptı. Muğla'da trafik kazası geçiren 20 yaşındaki gencin organları eş zamanlı olarak alınarak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalara nakledildi. Yoğun bir çalışmayla ter döken ekibi tebrik eden Rektör Necdet Budak, "Organları bağışlanan gencimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.