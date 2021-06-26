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Haberler Yaşam Genç THY pilotu balkondan düstü

Genç THY pilotu balkondan düstü

Genç THY pilotu balkondan düstü

26.6.2021

İSTANBUL'DA Türk Hava Yolları filosunda yardımcı pilot olarak görev yapan 32 yaşındaki Kutay Bayraktar, Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay gecesi Bayraktar'ın alkol aldığı ve sevgilisinin saat 04.00 civarında evden ayrıldığı öğrenilirken, THY'yi yasa boğan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

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