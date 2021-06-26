Izlanda’da tam normallesme

İskandinavya'nın uzak ülkesi İzlanda flaş bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Ülkenin sağlık bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre İzlanda tüm korona virüs yasaklarını ve geçerli kısıtlamaları bugün itibarıyla kaldırmaya hazırlanıyor. Böylelikle İzlandalılar tüm dünyada uygulanan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu gibi yasaklar olmadan hayatlarına devam eden ilk ülke olacak. İzlanda'nın aldığı bu 'tam normalleşme' kararının, ülkenin baş bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dorolfur Gudnason danışmanlığında alındığı öğrenildi.