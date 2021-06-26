  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Kahve içmek sirozdan ölüm riskini azaltıyor

Kahve içmek sirozdan ölüm riskini azaltıyor

Kahve içmek sirozdan ölüm riskini azaltıyor

26.6.2021

KAHVEYİ düzenli içenlere bilim insanlarından iyi bir haber geldi. İngiltere'de yapılan araştırma, düzenli olarak kahve içenlerin, halk arasında "siroz" olarak bilinen kronik karaciğer hastalığına yakalanma olasılığının yüzde 20, bu hastalıktan ölme olasılığının ise yüzde 49 oranında daha düşük olduğunu ortaya koydu. Çalışma kapsamında yaklaşık 500 bin kişinin karaciğer sağlığı 10 yıl boyunca takip edildi. Southampton Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Prof Paul Roderick, "Bulgularımız kahve içmenin ciddi karaciğer hastalığına karşı koruyucu olduğunu doğruluyor" dedi. Öte yandan, British Liver Trust'tan Vanessa Hebditch, "İnsanların karaciğer sağlığını sadece kahve içerek değil, aynı zamanda alkolü azaltarak ve egzersiz yaparak iyileştirmeleri önemli" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kahve içmek sirozdan ölüm riskini azaltıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.