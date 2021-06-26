Kahve içmek sirozdan ölüm riskini azaltıyor

KAHVEYİ düzenli içenlere bilim insanlarından iyi bir haber geldi. İngiltere'de yapılan araştırma, düzenli olarak kahve içenlerin, halk arasında "siroz" olarak bilinen kronik karaciğer hastalığına yakalanma olasılığının yüzde 20, bu hastalıktan ölme olasılığının ise yüzde 49 oranında daha düşük olduğunu ortaya koydu. Çalışma kapsamında yaklaşık 500 bin kişinin karaciğer sağlığı 10 yıl boyunca takip edildi. Southampton Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Prof Paul Roderick, "Bulgularımız kahve içmenin ciddi karaciğer hastalığına karşı koruyucu olduğunu doğruluyor" dedi. Öte yandan, British Liver Trust'tan Vanessa Hebditch, "İnsanların karaciğer sağlığını sadece kahve içerek değil, aynı zamanda alkolü azaltarak ve egzersiz yaparak iyileştirmeleri önemli" ifadelerini kullandı.