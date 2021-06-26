Karadut, bağışıklık sistemi için bire bir

BAHAR ve yaz aylarında dalları rengiyle süsleyen karadutun faydaları saymakla bitmiyor. Geçmişten günümüze kadar birçok hastalığa tedavi olarak da kullanılan karadut meyvesi bağışıklık sisteminin de en büyük destekçilerinden. Diyet ve Beslenme Uzmanı Esra Şahin, bağışıklığı güçlendiren, kolesterol içermeyen karadutun hızla kilo vermeyi sağladığını belirterek, şunları söyledi:



DİYABETİ ÖNLEYİCİ



"100 gramında yalnızca 44 Kcal bulunan karadut, yaz meyveleri arasında düşük kalorisi ile harika bir tercihtir. Meyve şekerinin düşük olması nedeniyle kan şekerinin stabil kalmasını sağlar. İçeriğindeki yüksek seviyedeki lif ile kabızlığı önler, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler. Hastalıklara karşı savaş açar. Karadutun 100 gramında yaklaşık 10 miligram C vitamini bulunur. C vitamini Covid-19'dan korunmak için en önemli silahlarımızdan biridir. Diyabeti önler ve kansızlığı giderir. Gençleştirir ve güzelleştirir."