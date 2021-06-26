Karantinadaki hastalar için akıllı bileklik tasarladılar

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri, karantinadaki korona virüs hastalarının takibi için akıllı bileklik üretti. Akıllı bileklik, hasta karantina alanı dışına çıktığında ve vücut ısısı belirlenen seviyeyi aştığında ilgili birimlere uyarı veriyor. Uyarı sonrası hastanın evine ambulans ya da güvenlik gönderiliyor.
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