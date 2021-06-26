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Haberler Yaşam Korona virüs yasakları bir çok ülkede geri geliyor

Korona virüs yasakları bir çok ülkede geri geliyor

Korona virüs yasakları bir çok ülkede geri geliyor

26.6.2021

HİNDİSTAN'DA görüldükten sonra dünyaya yayılmaya başlayan korona virüsün Delta Varyantı ile ilgili bir çok ülke eski tedbirleri geri getiriyor. Seyahat kısıtlamaları artarken, son olarak İsrail'de Delta varyantının yayılması nedeniyle kapalı alanlarda maske zorunluluğu yeniden getirildi. İsrail'de dün 227 yeni vaka tespit edildiği ve bunun 7 Nisan'dan bu yana en yüksek sayı olduğu kaydedildi.

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