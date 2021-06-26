Soğuk yaz çorbaları vücudu temizler

Çorbalar, sıcak yaz aylarında çok tercih edilmeyebiliyor. Ancak bazı çorbalar üzerinde dumanının tütmesinin aksine, soğuk tüketilerek de hem serinletiyor hem de zengin besleyici değerleriyle bağışıklığı güçlendiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu "Pandemide virüslere karşı direncimizi artıran yaz sebzeleri ve meyveleriyle hazırlayacağınız soğuk çorbalar; yüksek lif, vitamin ve mineral içeriklerinin yanı sıra yüksek antioksidan özellikleri sayesinde vücudun temizlenmesinde yani detoksunda önemli fayda sağlar. Düşük kalori içerikleri sayesinde tokluk hissi yaratır. Bir öğünde 8 çorba kaşığı tüketilmesi dengeli ve yeterli olacaktır" dedi.