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Haberler Yaşam Westpark Outlet’te yerinde aşı uygulaması

Westpark Outlet’te yerinde aşı uygulaması

Westpark Outlet’te yerinde aşı uygulaması

26.6.2021

Tankar Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Ege'nin En büyük Outlet'i Westpark Outlet, "Yerinde Aşı" uygulamasına ev sahipliği yapıyor. Alışveriş merkezi zemin katında bulunan aşı istasyonu olarak belirlenen alan içinde AVM çalışanları ve ziyaretçiler randevusuz olarak aşı yaptırabiliyor. Westpark Outlet Müdürü Nejla Baybaş, "Salgınla mücadelede ortaya konan dayanışmaya katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. En kısa zamanda bu salgından kurtulabilmeyi temenni ediyoruz" diye konuştu.

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