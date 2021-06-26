YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi açıkladı mı?

YKS'ye katılan öğrencilerin sınav sonrası en merak ettikleri arasında ilk sırada sınav sonuçlarının açıklanması yer alıyor. Korona gölgesinde gerçekleşene sınav için öğrenciler aylardır süren çalışmalarının karşılığını almak istiyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte detaylar...

2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. 4 Ağustos'ta erişime açılacak olan sınav sonuçlarının ardından yeterli puan alan üniversite adayları okul tercihlerini gerçekleştirecek.

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te,

AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te,

YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15.45'te uygulanacak.

YKS BARAJI KAÇ?

YKS'de baraj olarak adlandırılan alt sınırı geçemeyen adaylar üniversitelere girmeye hak kazanamıyor. Adayların 2021 TYT barajını geçebilmek için en az 150 puan almaları gerekiyor. Lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların ise ilgili programın türünde en az 180 puan almış olması gerekiyor.