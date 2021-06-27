Kısıtlamalı son pazar! Normalleşme başlıyor

Salgında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede izlenen yol haritası, 21 Haziran'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısında ele alındı. Toplantıda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son haftalarda hızlanan aşılama programı ve haziran ayındaki kademeli normalleşme adımları değerlendirildi. Kabine toplantısında alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıldığını bildirdi.





İLK KISITLAMA NİSAN 2020'DEYDİ

Dünya genelinde yayılan Kovid-19 salgınının Türkiye'de ilk tespiti 11 Mart'ta açıklandı. Ülkede virüse bağlı ilk ölüm 15 Mart'ta gerçekleşti. Hükümet, salgının yayılım hızını düşürmek ve insanlar arasında sosyal mesafeyi korumak için ilk olarak 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı uygulaması başlattı. Daha sonra bu kısıtlamayı 20 yaş altı çocuk ve gençleri de kapsayacak şekilde genişletti.11-12 Nisan 2020'de ilk kez geniş çaplı bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Salgının seyrine göre yapılan kısıtlamalar zaman zaman esnetildi. Vaka sayılarının azaldığı dönemlerde kademeli normalleşme hayatımıza girdi.



NORMALLEŞME ADIMLARI BAŞLIYOR

Türkiye'de Mart 2021'de kontrollü normalleşme kapsamına girildi. Vaka sayılarının artması üzerine ise BaşkanErdoğan, kabine toplantısı sonrası 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde tam kapanma kararının alındığını açıkladı. Aşılamanın yaygınlaşması ve hız kazanmasıyla birlikte vaka sayılarında önemli düşüşler yaşanmaya başlandı. Buna bağlı olarak 1 Haziran'dan itibaren kısıtlamalar biraz daha esnetildi. Yalnızca pazar günleri ve hafta içi 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı.