Kısıtlamalı son pazar! Normalleşme başlıyor

Salgında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede izlenen yol haritası, 21 Haziran'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısında ele alındı. Toplantıda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son haftalarda hızlanan aşılama programı ve haziran ayındaki kademeli normalleşme adımları değerlendirildi. Kabine toplantısında alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıldığını bildirdi.
İLK KISITLAMA NİSAN 2020'DEYDİ
Dünya genelinde yayılan Kovid-19 salgınının Türkiye'de ilk tespiti 11 Mart'ta açıklandı. Ülkede virüse bağlı ilk ölüm 15 Mart'ta gerçekleşti. Hükümet, salgının yayılım hızını düşürmek ve insanlar arasında sosyal mesafeyi korumak için ilk olarak 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı uygulaması başlattı. Daha sonra bu kısıtlamayı 20 yaş altı çocuk ve gençleri de kapsayacak şekilde genişletti.11-12 Nisan 2020'de ilk kez geniş çaplı bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Salgının seyrine göre yapılan kısıtlamalar zaman zaman esnetildi. Vaka sayılarının azaldığı dönemlerde kademeli normalleşme hayatımıza girdi.
NORMALLEŞME ADIMLARI BAŞLIYOR
Türkiye'de Mart 2021'de kontrollü normalleşme kapsamına girildi. Vaka sayılarının artması üzerine ise BaşkanErdoğan, kabine toplantısı sonrası 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde tam kapanma kararının alındığını açıkladı. Aşılamanın yaygınlaşması ve hız kazanmasıyla birlikte vaka sayılarında önemli düşüşler yaşanmaya başlandı. Buna bağlı olarak 1 Haziran'dan itibaren kısıtlamalar biraz daha esnetildi. Yalnızca pazar günleri ve hafta içi 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı.
Türkiye, 1 Temmuz itibari ile pandemi ile mücadelede yeni bir döneme girecek. Üçüncü dalganın atlatılması ve hızlı aşılamaya paralel olarak bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Son kabine toplantısı ile pazar günü ve hafta içi belli saatten sonra sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, restoran, kafe ve AVM'lerin normal çalışma sürelerine dönmesi kararlaştırıldı. Bugün son kez pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte normalleşme adımları başladı.
SALGININ KISA SÜREDE BİTECEĞİNE İNANIYORUM
Küresel salgının birçok zorluğu beraberinde getirdiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi: "Bu durumu 4 bölüm halinde ele alabiliriz. Salgın hastalık ülkemize ulaşmada önce ilk dönemi, yani salgına hazırlık, karantina ve önlemlerin neler olabileceğiyle ilgili dönemdi. Bu aşamada aldığımız tedbirler 3 ay kazandırdı bize. 2. bölüm ise tanımadığımız bu düşmandan nasıl korunacağımızı öğrenmekle uğraşma dönemiydi. Bu dönemde salgın yönetimi ve çalışma rehberleriyle salgın döneminde kontrollü sosyal hayatın nasıl olabileceğine odaklandık. Bu dönemde dijital altyapımız çok hızlı sonuç almamızı sağladı.
Üçüncü dönem ise hastalıkla mücadele dönemiydi. Salgın ilerledikçe bu sefer hastaları nasıl tedavi edebileceğimizi öğrenmeye başladık ve bu bölümde çok canımız yandı. Güçlü sağlık altyapımız dünyada görünen koridorlarda hastaların entübe edildiği manzaralardan bizi korudu. Ülkemizde salgın boyunca hiç altyapı eksikliği yaşamadık. Bir de en büyük gururumuz sağlık çalışanlarımız var. Salgın yönetiminin en zorlu günleri bu günlerdi. Dördüncü bölüm ise aşılama programımızın başladığı, salgının gerileyip insanlığın ve bilimin kazanmaya başladığı aşama. Şu an bu aşamadayız ve salgının kısa sürede biteceğine inancım tam."
1 TEMMUZ'DAN SONRA NE OLACAK?
Kaldırılan yasaklara karşın uzmanlar maske mesafe temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. 18 yaş üstü tüm vatandaşların aşılanmasını tavsiye eden uzmanlar virüse karşı en büyük silahın aşı olduğu söyledi.
Peki 1 Temmuz itibarı ile neler olacak?
*Sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi, hafta sonu) tümüyle sona erdi.
*Şehirlerarası kısıtlamaları toplu ulaşımı kapsayan kurallar kaldırıldı.
*Toplu taşımada yaş sınırı kaldırıldı.
*Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçildi.
*HES kodu uygulaması yaygınlaştırılacak.
*Müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi.
Kısıtlamalı son pazar! Normalleşme başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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