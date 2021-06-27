Türkiye için olağanüstü kuraklık uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yağış ve sıcaklık analizi raporlarına göre 2021 yılı Mayıs ayı, son 50 yılın en sıcak mayıs ayı oldu. Yağışlar normallere göre yüzde 56, geçen yılın Mayıs ayı yağışlarına göre ise yüzde 66 azaldı. Haritalarda Türkiye'nin büyük bir bölümü 'olağanüstü kurak', 'çok şiddetli kurak', 'şiddetli kurak' olarak gösterildi. Trakya ve Karadeniz'de normalin üstündeki yağışlar, diğer bölgelerin tamamında normallerin altında kaldı. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış azlığı yüzde 80'lerin üzerine çıktı.

PEŞ PEŞE DEPREMLER EGE'DE PANİK YARATTI

EGE Bölgesi'nde deprem fırtınası devam ederken, uzmanlar da sarsıntıları değerlendirdi. Depremlerin Ege ve Akdeniz kabuğu arasında olan sürtüşmeden kaynaklı olduğunu söyleyen Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Dağlıdere ve Balçova arasında uzanan fayda bir risk söz konusu olabilir. İzmir fayı bölgede esas riskli olan nokta. Kuşadası Körfezi'nde de çökme fayların oluşturduğu bir tetikleme söz konusu" diye konuştu. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir yaptıkları çalışmayı anlattı. İzmir'in kara kısmında yıkıcı deprem üretmesi muhtemel 17 diri fay bulunduğunu aktaran Sözbilir, "Bu fayların üretebileceği deprem büyüklüğü 7.2'dir" dedi.