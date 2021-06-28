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Haberler Yaşam 9 ilde FETÖ’ye mahrem operasyonu: 21 gözaltı

9 ilde FETÖ’ye mahrem operasyonu: 21 gözaltı

9 ilde FETÖ’ye mahrem operasyonu: 21 gözaltı

28.6.2021

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem yapılanması"nda yer alan ve aralarında doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 21 şüphelinin Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri sürüyor.

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