Gazeteciye iftira mahkemeye takıldı

Kendisine ait işyerinde güzellik uzmanlığı yaparken, Kuşadası Belediyesi'nden de maaş alan "bankamatik çalışan"ın gerçeği ortaya çıkartan haberciye attığı iftira yargıya takıldı. İğrenç senaryo, haberci Cengiz Serdar Baş'ın, Merve Sinem Türk'ün güzellik salonu işletmeciliği yaptığı halde Kuşadası Belediyesi kadrosunda çalışan olarak gösterildiğini ortaya çıkartan haberi sonrasında tezgahlandı.

UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, hukukçu damadı Umut Yaşar, Merve Sinem Türk'ü temsilen Kuşadası Aile Mahkemesi'ni başvurarak, müvekkilinin haberci Cengiz Serdar Baş tarafından takip ve tehdit edildiğini ileri sürerek uzaklaştırma kararı verilmesini istedi. Başvuru sonrasında Kuşadası Aile Mahkemesi, Baş için bir ay uzaklaştırma kararı verdi. Ancak Baş, yankı uyandıran haberini delil göstererek Kuşadası Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz etti. Baş'ın itirazını yerinde bulan mahkeme, iddiaların asılsız olduğuna hükmederek uzaklaştırma kararını bozdu.