Panik atak kabusunuz olmasın!

Peki panik atak yaşayanların nasıl beslenmesi gerekiyor? Öncelikle günde 3 öğün yerine 5 öğün ama az az yemek tercih edilmeli. Mevsime uygun beslenilmeli ve mevsiminde ıspanak, pırasa, muz, brokoli, kereviz, enginar yenmeli. Özellikle sebze yemeklerini az pişirip vitaminlerinin azalmasına engel olunmalı. Günde toplam 8-10 bardak arası su, soda, taze sıkılmış meyve suyu içilmeli. Bitkisel çaylar ihmal edilmemeli. Panik atak ve kaygı giderici özelliği olan melisa, papatya çaylarından günde üç fincan içilmeli. Çay tiryakileri günde 5-6 bardağı geçmemeli ve açık çay içmeli. Panik ataklar kontrol altına alındıktan sonra günde bir tane kahve içilebilir. Günde 5 adet değişik ve özellikle mevsimindeki meyvelerden yenmeli. Meyve ve tatlılar, yemekten iki saat önce ya da sonra tüketilmeli. Sütlü veya meyveli tatlıları tercih etmek daha doğru.

BALIK TÜKETİLMELİ

Omega-3 ve Omega-6 bakımından zengin orkinos, somon balıklarından yenmeli. Bunlar, sinir sistemi hücrelerini güçlendirerek iletinin sağlıklı olmasını sağlar ve vücut direncini artırır. Balık sevmeyenler ise her gün bir kaşık keten tohumu yiyebilir. Ayrıca B vitamininden zengin kepekli buğday ekmeği, mercimek, nohut, fasulye ve bezelye yemekte de fayda var.