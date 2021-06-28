Sahte alkol faciasında bilanço ağırlaştı: 7 ölü

TEKİRDAĞ Çorlu'daki sahte içki faciasında Emin Kırcaali'nin ardından dün de Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal ve Altuğ Oktay ve 2 kişi daha hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 13 kişinin de tedavisi devam ediyor. Öte yandan, İzmir'in Bornova ilçesinde de ev yapımı alkol kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen konservatuvar öğrencisi Berna Özcan (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.