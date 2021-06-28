‘Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularından biri’

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan ordusunun TSK modeline uygun olarak yapılandırılması yönünde talimat verdiğini hatırlatan Hasanov, bu konuda çalışmaya başladıklarını bildirdi.



'SINAVA TSK HAZIRLADI'



HASANOV, Azerbaycan ile Türkiye ordularının 15 Haziran'da cumhurbaşkanlarınca Şuşa'da imzalanan "Müttefiklik Beyannamesi" ile en üst düzeyde entegrasyon sağlayacağını belirtti. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteklerinden bahseden Hasanov, "Savaş, ordu için bir sınavdır. Biz bu sınavı geçtik. Fakat bizi bu sınava TSK hazırlamıştı.



BİZİM subaylar Türkiye'de eğitim alıyor, birliklerimiz tatbikat yapıyor. Türk ordusu dünyanın ve NATO'nun en güçlü ordularından biri. Ve bu bizim şansımız. Dilimiz, dinimiz, kökümüz aynı ve biz bundan faydalanıyoruz. Tecrübelerinden faydalanıyoruz. Savaşa hazırlanmamızda Türk askeri bize yeri doldurulamaz destek verdi" ifadelerini kullandı. Hasanov, Pakistan ile de yakın ilişkiler içerisinde olduklarını belirterek, eylülde Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın ortak tatbikat ger Zakir Hasanov çekleştireceği bilgisini verdi.