YKS’nin ikinci ve üçüncü oturumları da yapıldı

TÜRKİYE'DE yaklaşık 1 milyon 781 bin 760 öğrenci YKS'nin 2. Oturumu olan AYT sınavına girdi. 180 dakika süren sınav boyunca öğrenciler salonlarda ter dökerken, aileler ise okul önlerinde dua ederek çocuklarını bekledi. 3 saatlik sınavın ardından birer birer çıkan öğrenciler sınav telaşını bir kenara bırakarak heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Sınavdan çıkan öğrencilerin bir kısmı sınavın zorladığını söylerken, kimi öğrenciler ise kolay olduğunu belirtti. İzmir'de oğlu sınava giren Hakan Uysal, "Çocuğumuz inşallah hayırlısıyla iyi derece alır. Herhangi bir bölüm belirtmese de iyi bir puan bekliyor. Puana göre tercihte bulunacak" dedi. Okul önünde bekleyenlerden Süleyman Küçük de, oğlunun hukuk fakültesini hedeflediğini belirterek, "Çocuklar pandemi olumsuzluklarına rağmen gayretliydi. Önemli olan alan sınavı" diye konuştu. Öğleden sonra başlayan ve 3'üncü oturum olan YDT sınavına ise 130 bin 522 öğrenci katıldı.