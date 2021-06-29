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Haberler Yaşam Burak Oğuz’un temyiz talebi istinaftan döndü

Burak Oğuz’un temyiz talebi istinaftan döndü

Burak Oğuz’un temyiz talebi istinaftan döndü

29.6.2021

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada, İstinaf Mahkemesi temyiz talebini reddetti. Oğuz'un avukatı Umut Köroğlu, Yargıtay'a başvuracaklarını belirtti. Görevden alındıktan sonra 7 ay cezaevinde tutuklu kalan Burak Oğuz, yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmişti.

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