FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada, İstinaf Mahkemesi temyiz talebini reddetti. Oğuz'un avukatı Umut Köroğlu, Yargıtay'a başvuracaklarını belirtti. Görevden alındıktan sonra 7 ay cezaevinde tutuklu kalan Burak Oğuz, yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmişti.
Burak Oğuz’un temyiz talebi istinaftan döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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