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Haberler Yaşam Londra metrosu yakınında patlama sonrası yangın

metrosu yakınında patlama sonrası yangın

Londra metrosu yakınında patlama sonrası yangın

29.6.2021

İNGİLTERE'NİN başkenti Londra'da metro istasyonu yakınlarında nedeni bilinmeyen bir patlama sonucu yangın çıktı. Londra İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Elephant and Castle Tren İstasyonu yakınında dört araba ve bir telefon kulübesi yanıyor. Yollar kapatılıyor ve insanlara bölgeden uzak durmaları, pencereleri ve kapıları kapalı tutmaları tavsiye ediliyor" denildi. Yangına müdahale için 15 itfaiye aracının ve 100 itfaiye personelinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Polis olayda terör bağlantısı olmadığını duyurdu.

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