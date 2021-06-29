Meteoroloji uyardı! Sıcakların ardından yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor... İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu ve Malatya çevreleri ile Sivas'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, Ege Kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, Ege Kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BAYBURT °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi yer yer 2,5m ; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
Meteoroloji uyardı! Sıcakların ardından yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor... İzmir'de hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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