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Haberler Yaşam MİT saldırı planlayan DEAŞ’lıyı yakaladı

MİT saldırı planlayan DEAŞ’lıyı yakaladı

MİT saldırı planlayan DEAŞ’lıyı yakaladı

29.6.2021

MİT'İN istihbaratıyla, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Semir el Hamid, 17 Haziran'da Halep'in Aziziye bölgesinde yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Hamid, Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığında olduğunu, kullanacağı patlayıcıyı ise gömdüğünü itiraf etti. Teröristin ifadesinden yola çıkılarak bölgede kazı yapıldı. Kazıda, işlenmemiş şekilde yaklaşık 50 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi.

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