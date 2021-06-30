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Haberler Yaşam 26 ilde 224 kiside delta varyantı görüldü

26 ilde 224 kiside delta varyantı görüldü

26 ilde 224 kiside delta varyantı görüldü

30.6.2021

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere 26 ilde görülen delta varyantı sayının 224'e çıktığını açıkladı. Koca 224 vakanın 134'ünün İstanbul'da görüldüğünü ifade etti.

HIZLI İKİNCİ DOZ UYGULAMASI

DÜNYA genelinde hızla artarak alarma yol açan Delta varyantlı vaka sayısı, Türkiye'de de aşılama takvimini değiştirdi. İkinci doz aşılar altı-sekiz hafta yerine dört hafta sonra yapılacak. Aşı yazlık bölgelerde, tarlalarda, yaylalarda vatandaşın ayağına götürülecek.

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