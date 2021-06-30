SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere 26 ilde görülen delta varyantı sayının 224'e çıktığını açıkladı. Koca 224 vakanın 134'ünün İstanbul'da görüldüğünü ifade etti.
HIZLI İKİNCİ DOZ UYGULAMASI
DÜNYA genelinde hızla artarak alarma yol açan Delta varyantlı vaka sayısı, Türkiye'de de aşılama takvimini değiştirdi. İkinci doz aşılar altı-sekiz hafta yerine dört hafta sonra yapılacak. Aşı yazlık bölgelerde, tarlalarda, yaylalarda vatandaşın ayağına götürülecek.
26 ilde 224 kiside delta varyantı görüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.