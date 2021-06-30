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Haberler Yaşam Eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı

Eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı

Eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı

30.6.2021

BURSA'DA eğitim uçuşu yapan özel bir firmaya ait Cessna tipi 2 kişilik eğitim uçağında, henüz bilinmeyen nedenle arıza oluştu. Uçak, çevredeki bir meyve bahçesine acil iniş gerçekleştirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Uçağın içindeki iki pilotun da sağlık durumu iyi. Yaraları da yok" dedi.
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