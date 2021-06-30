NASA’nın hayran kaldıgı Kadın Azmagı korumada

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) bile hayran kaldığı Muğla'nın 'Gizli Cenneti' diye tabir edilen Akyaka'daki Kadın Azmağı, korunması için geçici süreyle kapatıldı. Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, azmağın etrafında mangal yapılması ve suyun içine oturulmasından dolayı oradaki habitata zarar verildiği için kapatıldığı açıklandı. Türkler, "İçine girip yüründüğü için bitki kökleri ve balık yuvalarının çiğnenmesini engellemek için derin olmayan ve ayakla basılan yerleri kapattık" dedi.

FERDİ YAVUZ