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Haberler Yaşam Türkiye’nin 5’inci çift kol nakli basarıyla gerçeklesti

Türkiye’nin 5’inci çift kol nakli basarıyla gerçeklesti

Türkiye’nin 5’inci çift kol nakli basarıyla gerçeklesti

30.6.2021

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin 5'üncü kol nakli gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen Şamil Şahin'in tüm organları yakınları tarafından bağışlandı. Şahin'in kolları 34 yaşındaki Yavuz Ayılmazdır'a nakledildi. 9 yaşında Kars'ta oyun oynarken meydana gelen dinamit patlamasında kollarını kaybeden Yavuz Ayılmazdır'ın 27 yıldır nakil bekliyordu. Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyon saat 14 saat sürdü. Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, "Yoğun bakımda tedavisi sürecek" dedi.

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