FETÖ'NÜN 'Selam Tevhid' kumpası davasında 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı. Futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci'ye FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya'ya aynı suçtan 11 yıl 3 ay, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı çıkartan eski hakim Vedat Dalda'ya ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Fidan’ı ifadeye çağıran savcıya 11 yıl hapis haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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