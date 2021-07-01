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Haberler Yaşam Fidan’ı ifadeye çağıran savcıya 11 yıl hapis

Fidan’ı ifadeye çağıran savcıya 11 yıl hapis

Fidan’ı ifadeye çağıran savcıya 11 yıl hapis

1.7.2021

FETÖ'NÜN 'Selam Tevhid' kumpası davasında 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı. Futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci'ye FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya'ya aynı suçtan 11 yıl 3 ay, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı çıkartan eski hakim Vedat Dalda'ya ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
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