KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Tatar, konuşmasında, "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en büyük en güçlü ülkesidir." ifadesini kullandı.

Ersin Tatar, "Kıbrıslı Rumların Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket etmelerinin zamanı geldi, geçiyor." dedi.

Çavuşoğlu: Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgesel konferans önerisi halen masadadır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da "Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz." diyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır. KKTC'nin hakça gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır." şeklinde konuştu.

"ÖZEL TEMSİLCİNİN YAPACAĞI BİR GÖREV YOKTUR"

Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması ile ilgili, Bakan Çavuşoğlu, "Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, "AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşımı konusunda gerekli adımı atmalıdır. Aksi takdirde biz gerekli adımı attık ve atacağız." ifadesini kullandı.