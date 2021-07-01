Müge Anlı canlı izle 1 Temmuz Perşembe!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı, Büyükşen davası konusunu hiç bırakıp da sezon finaline gitmek istemediğini ama 2-3 gün içerisinde birisinden itiraf beklediğini, çözülmesini istedi. Sosyal medyada da parçaları izlediğinden söz eden Müge Anlı, konunun kendisine garip geldiğini, Büşra Hanım, Betül Hanım ve Uğur Bey'in hareketlerinden bahsetti. Betül Hanım, bu dedikodunun ayıp olduğunu, Osman Büyükdoğrucan'ın yaşlı birisi olduğunu ileri sürdü. Kamuran Hanım, cenaze günü bile Betül Hanım'ın Osman Bey'e halı götürdüğünü, geri gelmediğini belirtti. Muhabir, Büyükşen ailesinin evi ile bahsedilen evin köşe evlerde olduğunu, hatta o ailenin Büyükşen ailesi gibi evlerinin kapısı mavi iken sonradan yeşile boyadıklarını dile getirdi. Kamuran Hanım, eğer öyle bir dedikodu gerçek olsaydı Büşra Hanım'ı da öldüreceklerini, görgü tanığı bırakmayacağına dikkat çektikten sonra o dedikoduyla alakalı olan ailenin de hala köyde yaşadığını söyledi. Osman Bey canlı yayında… Beyefendi, Osman Bey ile beraber kendilerinin de ağladıklarını ve ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledikten sonra karakolda bu olayın konuşulduğunu ama kendilerinin öyle bir problemleri olmadıklarını söyledi. Beyefendi, yeğeninin eşi ile tartışması var diye ailesinin yanına geldiğini sonra da geri eşi ile barışıp döndüğünü, hiç öyle olayları olmadığını savunarak bir şey zaten bilse koşup kendisinin anlatacağını dile getirdi. Muzaffer Bey cenaze evinde ise Betül Hanım'ın ailesinin Büşra Hanım'ı hiç bırakmadığını, cenaze evinde kaldıklarını iddia edince Kamuran Hanım da rahatsız olduklarını, tüm köyün gördüğünü, Muammer Bey'in gidip cenaze evinde yattığını vurguladı. Sahte hoca olduğu iddia edilen kişinin kızı canlı yayında… Büyükşen ailesinin komşusu canlı yayında... Cengiz Bey, Uğur Bey'in komşusu olduğunu, olayın akşamı kapıya geldiğinde Uğur Bey'e bir şey sorduğunu, onun cevabını vermesini istedi. Uğur Bey hatırlamadığını söyleyince Cengiz Bey ilk kapıya gelenlerden biri olduğunu vurguladı. Cengiz Bey olayı duyunca koşarak geldiğini, Uğur Bey'e ne olmuş dediğini, Uğur Bey'in yarım dakika durup "Abi annemi babamı vurmuşlar bilmiyorum" dediğini anlattı.