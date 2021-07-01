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Haberler Yaşam Oyuncu Ayşegül Çınar’ın eski sevgilisinden yaralama

Oyuncu ’ın eski sevgilisinden yaralama

Oyuncu Ayşegül Çınar’ın eski sevgilisinden yaralama

1.7.2021

ÜNLÜ oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda lüks bir mekanda çıkan olayda 7'si polis 12 kişiyi yaraladı. Beyoğlu'nda Karaköy Mahallesi, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan lüks bir mekanda ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerine de direnen Çalıkoğlu'nun 5'i sivil 7 polis olmak üzere toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karakola girişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine konuşan Çınar, "Benim işim söz konusu, mekanda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı. Bizi şu an alıkoyuyorlar" dedi.

AYŞEGÜL Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında daha önce yaşanan olayda ise, otomobilinde uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan Çınar, aracına uyuşturucu madde koyanın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olduğunu iddia etmişti. İkili arasında yaşanan bir başka olayda ise, Çalıkoğlu'nun Çınar'ın evini bastığı iddia edilmişti.

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