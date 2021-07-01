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Haberler Yaşam Pitbull, 9 yaşındaki çocuğa saldırdı

, 9 yaşındaki çocuğa saldırdı

Pitbull, 9 yaşındaki çocuğa saldırdı

1.7.2021

KARTAL'DA sorumsuz bir vatandaş tarafından, çocukların oynadığı sokak üzerinde gezdirilen pitbull cinsi köpek, 9 yaşındaki çocuğa bir anda saldırdı. Neye uğradığını şaşıran çocuk yere yığılırken çevredekiler köpeği durdurmaya çalıştı. Mahallelinin uzun uğraşları sonucu saldırıdan kurtarılan çocuğa 30'a yakın dikiş atıldı. Köpeğin 9 yaşındaki çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü yaşandı. 9 yaşındaki çocuk bir anda köpeğin saldırısına maruz kaldı. Çevredekilerin yardımıyla çocuk, yaralı olarak kurtarıldı. Ailenin köpeğin sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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