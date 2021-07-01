Soruları FETÖ’den aldı 5 sınav 2 mülakat geçti

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı klasik sınavda silinebilir tükenmez kalem kullandıklarını belirten M.M, yanlışlarını düzeltmek için sınav kağıtlarının sonradan kendisine getirildiğini söyledi.

SORULAR AYNIYDI

İtirafçı M.M, "Mülakat sınavından 3-4 gün önce Akın adlı örgüt abisi, A4 çıktısı şeklinde yaklaşık 50 soru getirdi ve bu sorulardan mülakat sınavında çıkacağını söyledi. Sorulara çalıştım. Sınavda bana sorulan sorularla gelen soruların aynı olduğunu fark ettim ve bu şekilde sınavı kazandım" dedi. Akın aracılığıyla tanıştığı Ahmet Baransu ile Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu için Sayıştay'da görevli Bülent isimli şahısla irtibata geçtiklerini belirten M.M, "Ahmet Baransu, klasik sınav sorularını getirdi. Bu sorulara istinaden kompozisyonları yazdık. Klasik sınavda, silinebilir tükenmez kalem kullanmamızı istedi. Nedenini sorduğumuzda sınav sonrasında, yanlış olan kompozisyonları düzeltmek için bize dağıtacaklarını söyledi. Birkaç gün sonra kompozisyonları, üzerinde kırmızı kalemle işaretleme yapılmış halde bize getirdi" ifadelerini kullandı.