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Haberler Yaşam Süleymaniye’de nokta operasyon

Süleymaniye’de nokta operasyon

Terörü ülke gündeminden çıkarmak isteyen Türkiye, yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda son operasyonu, Irak'ın kuzeyinde düzenlendi. MİT tarafından PKK/KCK kadrolarının Kandil'in güneyi ve Süleymaniye'ye sözde yönetici seviyede teröristleri göndermeye çalıştığı belirlendi.

Süleymaniye’de nokta operasyon

1.7.2021

Örgüt tarafından Asos Dağı ve çevresinde, örgütün sözde liderlerinin Kandil, Gara ve Metina gibi çatışma bölgelerinden kaçırılması amacıyla güvenli yollar ve barınma noktaları bulmak için yürüttüğü faaliyetler takibe alındı. MİT tarafından düzenlenen operasyonda, örgüte 2014'te örgüte katılan Ada İmralı kod adlı Mahiye Açık ve 2015'te katılan Suriye uyruklu Ekin Rojava kod adlı Roha Raci, Süleymaniye'nin Şerbazar ilçesinde etkisiz hale getirildi.

GARA BÖLGESİNDE 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
MEHMETÇİK, teröre ve teröriste geçit vermiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinasyonu ile Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekat kapsamında, teröristlerin inleri başlarına yıkıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz Gara bölgesinde 7 terörist öldürüldü hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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