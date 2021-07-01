  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Talip oldukları evi satın alan kişiyi öldürdüler

Talip oldukları evi satın alan kişiyi öldürdüler

Talip oldukları evi satın alan kişiyi öldürdüler

1.7.2021

ADANA'DA Mustafa Ok'u (56) tabancayla vurarak öldüren İ.T. (16) ile onu azmettirdiği öne sürülen amcası İsmail T. (42) yakalandı. Cinayetin, iki ailenin aynı evi satın almak istemesi üzerine işlendiği belirlendi. Olay, 23 Haziran günü meydana geldi. Otomobille Çukurova Caddesi'ne gelen İ.T., babası Mustafa Ok ile birlikte oturan Müslüm Ok'a (25) tabancayla ateş açtı. Mustafa Ok, kanlar içinde yere yığılırken, İ.T. ise kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Ok, kurtarılamadı. Şüphelinin izini süren polis, İ.T. ile onu azmettirdiği öne sürülen amcası İsmail T.'yi saklandığı evde yakaladı. Emniyete götürülen İ.T., ifadesinde suçunu itiraf etti. Amca İsmail T. cinayetle bir ilgisinin olmadığını belirtti. Şüphelilerden İ.T. tutuklandı, amcası İsmail T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Talip oldukları evi satın alan kişiyi öldürdüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.