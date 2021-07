Talip oldukları evi satın alan kişiyi öldürdüler

ADANA'DA Mustafa Ok'u (56) tabancayla vurarak öldüren İ.T. (16) ile onu azmettirdiği öne sürülen amcası İsmail T. (42) yakalandı. Cinayetin, iki ailenin aynı evi satın almak istemesi üzerine işlendiği belirlendi. Olay, 23 Haziran günü meydana geldi. Otomobille Çukurova Caddesi'ne gelen İ.T., babası Mustafa Ok ile birlikte oturan Müslüm Ok'a (25) tabancayla ateş açtı. Mustafa Ok, kanlar içinde yere yığılırken, İ.T. ise kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Ok, kurtarılamadı. Şüphelinin izini süren polis, İ.T. ile onu azmettirdiği öne sürülen amcası İsmail T.'yi saklandığı evde yakaladı. Emniyete götürülen İ.T., ifadesinde suçunu itiraf etti. Amca İsmail T. cinayetle bir ilgisinin olmadığını belirtti. Şüphelilerden İ.T. tutuklandı, amcası İsmail T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

