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Haberler Yaşam DEAŞ’ın sözde sorumluları Şanlıurfa’da yakalandı

DEAŞ’ın sözde sorumluları ’da yakalandı

DEAŞ’ın sözde sorumluları Şanlıurfa’da yakalandı

2.7.2021

ŞANLIURFA'DA 29 Haziran'da, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ terör örgütünde sözde 'sorumlu' olarak faaliyet gösterdikleri belirtilen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

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