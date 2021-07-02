DEAŞ’ın sözde sorumluları Şanlıurfa’da yakalandı

ŞANLIURFA'DA 29 Haziran'da, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ terör örgütünde sözde 'sorumlu' olarak faaliyet gösterdikleri belirtilen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.