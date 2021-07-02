  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Eylem arayışındaki iki PKK’lı gözaltına alındı

Eylem arayışındaki iki PKK’lı gözaltına alındı

Eylem arayışındaki iki PKK’lı gözaltına alındı

2.7.2021

PKK/KCK-PYD/YPG adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen ve İstanbul'da saklandıkları belirlenen örgüt üyelerini takibe alan polis harekete geçti. Örgüt adına eylem arayışı içerisinde olabilecekleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eylem arayışındaki iki PKK’lı gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.