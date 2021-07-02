Eylem arayışındaki iki PKK’lı gözaltına alındı

PKK/KCK-PYD/YPG adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen ve İstanbul'da saklandıkları belirlenen örgüt üyelerini takibe alan polis harekete geçti. Örgüt adına eylem arayışı içerisinde olabilecekleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.