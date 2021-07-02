Genç Elif’i darp eden arkadaşları aranıyor

İSTANBUL Sultangazi'de maden ocaklarındaki çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yanındaki 4 arkadaşı için yakalama kararı çıktı.

Soruşturma kapsamında yanında bulunan 2'si kız 4 arkadaşı gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde, Çakal'ın ölümünden birkaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyor. Bunun üzerine savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.