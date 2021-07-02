  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Genç Elif’i darp eden arkadaşları aranıyor

Genç Elif’i darp eden arkadaşları aranıyor

Genç Elif’i darp eden arkadaşları aranıyor

2.7.2021

İSTANBUL Sultangazi'de maden ocaklarındaki çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yanındaki 4 arkadaşı için yakalama kararı çıktı.

Soruşturma kapsamında yanında bulunan 2'si kız 4 arkadaşı gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde, Çakal'ın ölümünden birkaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyor. Bunun üzerine savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Genç Elif’i darp eden arkadaşları aranıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.