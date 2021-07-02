Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: 10 dakikada her şey değişebilir dikkat! İzmir ve Ege'de hava durumu nasıl olacak?

Son yılların en sıcak günlerini geçiren yurdumuz için Meteoroloji'den serinletici bir son dakika haberi geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarıyla birlikte yeni bir yağış dalgası Türkiye'ye geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri, Rize'nin, Trabzon'un, Giresun'un ve Ordu'nun iç kesimleri ile Bingöl'ün ve Erzincan'ın doğu kesimleri, Hakkari'nin kuzeyi, Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞMURA DİKKAT

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, "10 dakikada sel yapabilecek yağışlar olabilir" dedi.

Doğan "Hava sıcaklıkları 33 dereceler civarında seyredecek, hafta sonu itibariyle yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisiyle, yine mevsim normallerinin üzerinde olacak şekilde 29 dereceye düşecek.

CUMA ÖĞLEDEN SONRA

Meteoroloji, gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiği belirtilen açıklamada "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Uyarının başlama saatinin 14:00, bitiş zamanının ise 21:00 olduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI, RÜZGAR

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 33°C: Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 36°C: Az bulutlu

EGE, AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



İZMİR °C, 40°C: Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C: Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR °C, 41°C: Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 35°C: Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C: Az bulutlu

KARADENİZ

Batı Karadeniz'de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, orta ve doğu Karadeniz'de ise Artvin çevreleri ile Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Hakkari'nin kuzeyi, Ağrı'nın, Van'ın, Bingöl'ün ve Erzincan'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.