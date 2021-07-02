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Haberler Yaşam Murat Övüç’ün oğlu silahıyla dehşet saçtı

’ün oğlu silahıyla dehşet saçtı

Murat Övüç’ün oğlu silahıyla dehşet saçtı

2.7.2021

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açtı. Burakcan Övüç'ün trafikte terör estiren görüntüleri büyük tepki topladı. Övüç, kullandığı aracın camını açarak birçok kez dışarıya ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. İnsanların hayatını hiçe sayan Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra sildi. Burakcan Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabancasıyla otomobilini kullanmıştı.

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