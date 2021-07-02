AFYONKARAHİSAR'DA kurdukları şirket üzerinden illegal yollardan gelen paraları, 'Hawala' sistemi ile terör örgütleri üyelerine transfer ettikleri tespit edilen ve polis tarafından yakalanan yabancı uyruklu 2 şahıs adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye giren şahısların hayli sakin olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.
Terör örgütlerine para transferine 2 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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