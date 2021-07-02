  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Terör örgütlerine para transferine 2 gözaltı

Terör örgütlerine para transferine 2 gözaltı

Terör örgütlerine para transferine 2 gözaltı

2.7.2021

AFYONKARAHİSAR'DA kurdukları şirket üzerinden illegal yollardan gelen paraları, 'Hawala' sistemi ile terör örgütleri üyelerine transfer ettikleri tespit edilen ve polis tarafından yakalanan yabancı uyruklu 2 şahıs adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye giren şahısların hayli sakin olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Terör örgütlerine para transferine 2 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.