Terör örgütlerine para transferine 2 gözaltı

AFYONKARAHİSAR'DA kurdukları şirket üzerinden illegal yollardan gelen paraları, 'Hawala' sistemi ile terör örgütleri üyelerine transfer ettikleri tespit edilen ve polis tarafından yakalanan yabancı uyruklu 2 şahıs adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye giren şahısların hayli sakin olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.