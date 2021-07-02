Tosuncuk Mehmet Brezilya’da teslim oldu

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurtdışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde teslim oldu. Aydın'ın avukatı Şehmus Uluç, gerekli açıklamayı kendisinin yapacağını söyledi. Aydın'ın iadesi için işlemlere başlandığı, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

BEN DE MAĞDUR OLDUM

'Çiftlik Bank' ile 2018'de, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Aydın, önceki gece Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Öncesinde yayınladığı videoyla Türk yargısına teslim olacağını duyuran Aydın, "Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratma düşüncem olmadı. Kurduğumuz oyun platformu sizler tarafından benimsendi. Biz de sizden aldığımız güçle 81 ilde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık ancak şirketin çok büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazanç elde etmesi nedeniyle ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurtdışında elimden geleni yaptım ama hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu kanıtlamak için, hür irademle Türk yargısına teslim olacağım" demişti. 'Elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla Interpol tarafından aranan Aydın, SPK raporuna göre, 77 bin 843 kişiden 511 milyon lira topladı. 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon lira ödeme yapıldı. Kalan para ise KKTC ve Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.