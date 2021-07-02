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Haberler Yaşam Yasa dışı havai fişek depolanan evde patlama

Yasa dışı havai fişek depolanan evde patlama

Yasa dışı havai fişek depolanan evde patlama

2.7.2021

ABD'NİN Los Angeles kentinde yasa dışı havai fişek depolanan bir eve yapılan baskında bomba imha ekiplerinin el koyduğu hava fişeklerin TIR'a yüklenmesi sırasında patlama meydana geldi. Los Angeles itfaiyesinden yapılan açıklamada, olayda 10'u polis ve 3'ünün durumu ağır olmak üzere en az 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

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