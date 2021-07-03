Badem sütü depresyonu azaltıyor

DİĞER süt ürünlerinde olduğu gibi badem sütü de tam bir kalsiyum deposu. Bir bardak badem sütü günlük kalsiyum ihtiyacının %30'unu karşılıyor. Laktoz içermeyen badem sütünün protein miktarı da daha azdır. İçeriğindeki folat, yağ asitleri ile seratonin seviyesini artırarak depresyon ve kaygıyı azaltmaya yardımcıdır. İnek sütü alerjisi durumunda, laktoz intoleransı olanlarda ve inek sütünün tadını beğenmeyenlerde tercih edilebilinecek alternatifler arasındadır. Kalsiyum içeriği ile kemik gelişimini ve yoğunluğunu destekler. 65 yaş ve üzeri artan kalsiyum ihtiyacı için tercih edilebilir. Zengin mineral ve vitamin içeriği ile bağışıklığı güçlendirir. Kalp dostudur ve kolesterol içermez.