SİVAS'TA, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ile olaylara karışan 2 kişi olmak üzere toplam 37 kişi öldü. Olayların 28'inci yılında anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Kentteki ilk anma programı, valiliğin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Valilik binasından eski Madımak Oteli olan bugünkü Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne gelen heyet bina içinde, 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktı.

'KARANLIK ELLERİN PLANI'

BURADA açıklama yapan Vali Salih Ayhan, Sivas'ın Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu olduğunu ifade ederek, "Sivas'ımızda bundan 28 yıl önce müessif bir olay ortaya çıktı. Acı bir olay. Bu acı hepimizin, Sivas'ımızın ve tüm insanlığın ortak acısıdır. Bu topraklarda karanlık eller her daim kini, nefreti, zulmü ekmeye çalıştılar. Ve 28 yıl önce de Sivas'ımızda da böyle bir girişimde bulundular. Tabii 28 yıl boyunca da hamdolsun Sivas'ımızdaki bu müessif olay bizim acımız oldu ama bizi ayrıştırmadı, birleştirdi, bütünleştirdi" dedi.